De Ketelaere Milan, MOSSA a sorpresa del belga: rossoneri spiazzati. Cosa sta succedendo

De Ketelaere-Milan, mossa a sorpresa del belga che ha deciso di cambiare agente: cosa può cambiare in estate

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira su Charles De Ketelaere, argomento caldo del calciomercato Milan dopo il trasferimento in prestito all’Atalanta della scorsa estate.

Il trequartista belga infatti sarebbe pronto a cambiare agente. Ricordiamo che, dopo aver incassato 3 milioni di euro per il prestito, i rossoneri potrebbero riceverne altri 23 in caso di riscatto a fine stagione più altri 4 di bonus se l’Atalanta dovesse andare in Champions League. Le sensazioni restano positive.