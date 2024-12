De Ketelaere, Biasin scagiona il Milan: «Molti danno la colpa ai rossoneri ma il merito della sua rinascita è solo di...»

De Ketelaere, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato l’esplosione del belga scagionando il Milan. Le parole

Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così dell’ex Milan De Ketelaere:

PAROLE – «1. In molte tavolate natalizie sono presenti i nervetti. Ma nessuno mangia i nervetti. Perché esistono i nervetti? Il vostro parente complottista saprà certamente darvi una risposta. 17. De Ketelaere mangiava i nervetti. Poi si è messo a mangiare l’insalata russa. De Ketelaere era il cugino scemo alla tavolata. Ora è quello che prende per il culo gli altri. “Il Milan doveva avere la forza di aspettarlo”, dicono i più. O forse, banalmente, era lui che aveva bisogno di trovare Gasperini, uno che sa “mettere a valore” come nessuno».