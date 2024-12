De Ketelaere Atalanta, la crescita è impressionante: numeri super dell’ex Milan. E’ già migliorato rispetto alla passata stagione

La crescita di De Ketelaere all’Atalanta rispetto alla passata stagione, la prima a Bergamo, è impressionante.

L’anno scorso l’ex Milan fu terzo per dribbling riusciti e primo per big chances create. In questo, in Serie A, è dietro solo a Lookman per dribbling riusciti e resta sempre primo per big chances create (9), segnando una rete ogni 220 minuti. La sua incidenza tra assist e gol è aumentata a 0,41 e negli assist a 0,38. E ancora: in 74 partite ha segnato 24 reti e fornito 20 assist, contribuendo a 26 vittorie.