De Grandis: «Maldini Italia? Non ha concorrenza, si impone per l’assenza di talenti dopo Totti, Del Piero e Baggio»

De Grandis ha detto la sua sulla prima convocazione di Daniel Maldini nell’Italia di Spalletti. Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Daniel Maldini, talento cresciuto nelle giovanili del Milan che è stato convocato per la prima volta nell’Italia di Spalletti.

LE DICHIARAZIONI – «Nel calcio è importante trovare qualcuno che sa segnare da fuori area e lui è bravo. L’assenza di grandissimi talenti in quella zona di campo dopo Totti, Del Piero, Baggio lui ha avuto più possibilità di imporsi. Non ha una concorenza così forte in quel ruolo. Ha fisicità, umiltà e capacità di fare gol. È una carriera diversa dagli altri trequartisti citati, è partito dal basso e in questo momento non è in un top club».