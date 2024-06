David Milan, la pista si ALLONTANA: la Premier League in PRESSING! Tre squadre in pole per l’attaccante canadese del Lille

Accostato a lungo al calciomercato Milan, Jonathan David è uno dei tanti profili presenti nella lista dei rossoneri per l’attacco, anche se la sua candidatura ha via via perso sempre più quota. In estate lascerà il Lille. A riferirlo è Florian Plettenberg, giornalista di Sky DE, che spiega come con ogni probabilità il suo futuro sarà in Premier League.

Sulle sue tracce Chelsea e West Ham, ma anche il Manchester United aveva fatto dei sondaggi negli scorsi giorni. La valutazione per lui fatta dal club francese è sui 25 milioni di euro.