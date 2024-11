David Milan, parla l’attaccante sulla possibilità di trasferirsi a gennaio: le parole!

David Milan, parla l’attaccante riguardo la possibilità di trasferirsi a gennaio e lasciare a titolo definitivo il Lille: le parole!

Le parole del canadese David, obiettivo del calciomercato Milan, rilascia a The Athletic:

PAROLE – «Trasferirsi in una squadra a metà stagione è sempre complicato. Non è come all’inizio di una stagione, quando hai un pre-campionato per ambientarti, conoscere i compagni e trovare stabilità. A gennaio tutto è più caotico. È più impegnativo adattarsi così. Barça? È sempre stata la squadra dei miei sogni, quella che tifavo da bambino. Quando cresci ammirando una squadra, sogni di giocarci un giorno. Alcuni potrebbero dire: ‘Resta al Lille, sarebbe un passo indietro’. Ma io credo che ci siano sempre occasioni per crescere».