David Milan, l’attaccante del Lille FIRMA l’IMPRESA contro il Real Madrid: finisce l’IMBATTIBILITA’ di Ancelotti

Il Real Madrid cade a sorpresa in Champions League contro il Lille con il gol di David su rigore al 48′ a regalare l’impresa ai francesi.

Non solo. L’attaccante, obiettivo del mercato Milan e di molte altre squadre in Italia e in Europa, firmando l’1-0 finale ha interrotto la striscia di imbattibilità di Ancelotti al Real Madrid che durava da ben 36 partite. Doppio traguardo del Lille.