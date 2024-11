David Milan, la Juve fa sul serio: il piano dei bianconeri per prenderlo in estate

David Milan, la Juve fa sul serio dopo il gol dell’attaccante del Lille in Champions League: il piano dei bianconeri per prenderlo in estate

David, obiettivo del mercato Milan per l’attacco, ieri ha convinto la Juve segnando il gol del momentaneo vantaggio del Lille.

In base a quanto riferito da calciomercato.com, in Champions League sono arrivate le conferme che i bianconeri si aspettavano in vista dell’estate prossima, quando il giocatore si svincolerà. L’idea della Juve sarebbe quella di far convivere David, su cui è forte la concorrenza del Chelsea, con Vlahovic, il cui rinnovo è ancora in ballo.