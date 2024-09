David Milan, LA CONCORRENZA si infittisce: Non solo JUVENTUS E INTER! Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Jonathan David è sicuramente uno dei nomi più appetibili in scadenza a parametro zero. In passato, il calciatore canadese, è stato un obiettivo del calciomercato Milan. In estate, con ogni probabilità, andrà via dal Lille.

Indiscrezioni provenienti da diversi media francesi, però, danno il giocatore non ancora certo sulla prossima destinazione. Su di lui infatti si è inserito anche il Newcastle, oltre alle altre due big italiane Inter e Juventus.