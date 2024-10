David Milan, la CONCORRENZA è serrata: la mossa di QUESTA SQUADRA italiana preoccupa. Le ultimissime sui rossoneri

Jonathan David è sicuramente uno dei profili più appetibili in scadenza a parametro zero. In passato, il calciatore canadese, è stato un obiettivo del calciomercato Milan. In estate, con ogni probabilità, andrà via dalla squadra francese del Lille, squadra che due giorni fa ha battuto il Real Madrid.

Intanto, sull’attaccante, ci sono anche gli occhi di Juventus e Barcellona. In particolare, i bianconeri, potrebbero a sorpresa, avanzare un’offerta a gennaio per accaparrarsi il giocatore in anticipo: il Milan rimane alla finestra.