David Milan: l’attaccante non SCIOGLIE le riserve, la RIVELAZIONE che lascia dubbi sul futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di David. Il canadese nel post partita tra Lille e Slavia Praga ha risposto così sul suo futuro

Le parole di David, tra i nomi accostati al calciomercato Milan, nel post partita tra Lille e Slavia Praga che ha risposto così ai media francesi sul suo futuro:

LE PAROLE – «Per il momento sono ancora qui e mi diverto a giocare con questa squadra, in campo sto bene a poi vedremo. Cosa significa? So bene di essere importante per la squadra ma non si sa mai cosa riserva il futuro, ecco perchè dico questo. Non saprei dare una percentuale ma penso comunque che ci siano buone possibilità che io resto»