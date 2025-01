Danilo Milan, retroscena sul brasiliano, ora vicino al Napoli: c’era questa opzione!

Danilo Milan, retroscena sul brasiliano che ora è ad un passo dal passaggio al Napoli a gennaio: c’era questa opzione!

Come spiegato da Daniele Longo, il calciomercato Juve avrebbe provato a inserire il cartellino di Danilo in uno scambio con il Milan per arrivare a Fikayo Tomori. Da parte del club rossonero è però arrivato un secco rifiuto a questa possibilità.

E per il brasiliano, adesso, ci sono due strade per il futuro. Una, come ormai noto, lo porterebbe a restare in Italia e accasarsi alla corte di Conte al Napoli. L’altra, invece, lo condurrebbe in Arabia, dove ad attenderlo di sarebbe l’Al Nassr.