De Rossi AVVISA il Milan: «Il nostro obiettivo è lo stesso LORO ma QUESTA cosa non sarebbe un fallimento»

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato dell’obiettivo dei giallorossi avvisando anche il Milan: le dichiarazioni

Intervistato da DAZN dopo Genoa-Roma, Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi, ha avvisato il Milan nella corsa alla Champions League:

PAROLE – «Deve lottare. Questo è il nostro obiettivo, il sesto posto inizia a stancarci, ma non sarebbe un fallimento non arrivarci. Ci sono tante squadre, la situazione è equilibrata, noi abbiamo fatto un buon mercato per ripartire. Questi sono punti che devi fare anche per il morale».