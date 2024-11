Costacurta dopo Slovan Milan: «I tre punti sono importanti, però dobbiamo accontentarci»

Slovan Bratislava Milan, Alessandro Costacurta, ex rossonero, ha commentato la vittoria della squadra di Fonseca in Champions League

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Slovan Bratislava-Milan, gara vinta 2-3 dalla squadra di Paulo Fonseca, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e opinionista, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la vittoria in Champions e il percorso svolto fin qui in stagione da Rafa Leao e compagni:

PAROLE – «Obiettivo vittoria è stato raggiunto. Questa squadra avrà sempre alti e bassi. Si pensava tutti fosse più semplice, l’hanno resa più difficile. 3 punti sono importanti, fanno gran passo avanti in classifica. Accontentiamoci».