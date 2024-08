Costacurta POSITIVO: «Il Milan è più EUROPEO che ITALIANO. Cammino in Champions? Vi dico questo». Le dichiarazioni

L’ex calciatore del Milan Costacurta è intervenuto a Sky Sport durante il sorteggio di Champions League analizzando quello che potrebbe essere il cammino dei rossoneri mostrandosi positivo. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Il Milan è più europeo che italiano. Non bisogna guardare troppo la storia, credo che i rossoneri possano essere concentrati più in Europa che in Italia e quindi potranno fare un buon cammino».