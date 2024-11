Costacurta durissimo contro il Milan: «Errori elementari! Non capisco perché…». Le ultimissime sul mondo rossonero

Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Sport, ha analizzato la pessima prova difensiva del Milan contro il Cagliari.

COSTACURTA – «Il problema è che le cose che accadono adesso sono in continuità con quello che succedeva l’anno scorso: magari c’era più equilibrio ma gli errori individuali erano uguali. Questa è la cosa che a me sorprende: ci sono degli errori che passano da un allenatore all’altro. Quindi mi faccio la domanda: lavoreranno abbastanza? Credo di sì. Perché non migliorano? Si posizionano male? A me sembrano cose elementari».