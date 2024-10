Costacurta critica Leao: «Che talento ha? Eccelle in questo ma nei tiri non è tra i primi 100 al mondo!»

Costacurta critica Leao: le parole dell’ex difensore del Milan a SkySport. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Direttamente dagli studi di Sky Sport 24, Costacurta ha criticato Leao. Di seguito le sue parole dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese.

COSTACURTA SU LEAO – «Ha fatto una formazione che gli ha risposto bene, la squadra ha risposto bene, come lui voleva. E questo lo devono capire soprattutto quelli che sono stati fuori. Quello che ieri ha giocato al posto di Leao ha giocato meglio di Leao! Leao che talento ha? Come prepotenza fisica è tra i dieci migliori giocatori del momento. Come velocità anche. Tecnica in velocità? Va benissimo. Ma per quanto riguarda i tiri in porta e gli assist? È tra i primi 100? Secondo me no»