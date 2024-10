Convocati nazionale Milan: l’elenco COMPLETO dei giocatori rossoneri che non saranno a disposizione di Fonseca nella sosta

Il campionato di Serie A va in pausa. Questa settimana calcistica sarà dedicata agli impegni nazionali: andiamo a scoprire assieme quali giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive federazioni. I giocatori presenti in quest’elenco non saranno a disposizione di Fonseca per almeno 10 giorni.

Si tratta di Gabbia, Leao, Fofana, Maignan, Theo Hernandez, Morata, Pulisic, Musah, Chukwueze, Reijnders, Pavlovic, Jovic, a cui si aggiungo i giovani Cuenca, Bartesaghi, Zeroli, Torriani, Camarda e Liberali.