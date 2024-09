Convocati nazionale Milan: l’elenco COMPLETO dei giocatori rossoneri che non saranno a disposizione di Fonseca nella sosta

Il campionato di Serie A va in pausa. Questa settimana calcistica sarà dedicata agli impegni nazionali: andiamo a scoprire assieme quali giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive federazioni. I giocatori presenti in quest’elenco non saranno a disposizione di Fonseca per almeno 10 giorni.

FRANCIA

Theo Hernandez

Youssouf Fofana

Mike Maignan

SERBIA

Strahinja Pavlović

Luka Jovic

OLANDA

Tijjani Reijnders

STATI UNITI

Christian Pulisic

Yunus Musah

ALGERIA

Ismael Bennacer

NIGERIA

Samuel Chukwueze

PORTOGALLO

Rafael Leao