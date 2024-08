MN24 – Convocati Milan Torino: TRE rossoneri assenti per l’esordio in campionato. I NOMI

MN24 – Convocati Milan Torino: tre rossoneri assenti per l’esordio in campionato in programma questa sera a San Siro

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Torino nella sfida che aprirà il campionato di Serie A 2024/25 del Diavolo. Fonseca non ha convocato tre giocatori al centro di voci di mercato.

Come appreso da Milannews24 non saranno della partita Kalulu (in trattativa da diversi giorni con la Juventus), Pobega (per il quale nelle ultime ore si è fatto avanti il Genoa) e Adli (che potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita).