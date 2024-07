Il Milan si prepara ad affrontare il Real Madrid in amichevole. In vista del match Fonseca ha scelto i convocati, 4 indisponibili

Il Milan partirà tra poco per Chicago dove ad attendere i rossoneri ci sarà la sfida con il Real Madrid, (notte italiana 2:30). Fonseca ha scelto la lista dei convocati per il match:

come riportato da Luca Bianchin Camarda e Zeroli subito con la squadra contro i blancos. Restano in New Jersey soltanto Leao e Okafor (appena arrivati), Adli (problema fisico) e Sportiello (infortunio alla mano).