Convocati Italia U19, le scelte di Bollini per i prossimi impegni: presenti DUE rossoneri. La lista con tutti i giocatori

Il ct dell’Italia Under 19 Alberto Bollini, appena tornato in panchina dopo il passaggio di Corradi nell’Under 20, ha reso note le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini.

L’Italia giocherà una doppia sfida contro la Slovenia, in programma martedì 6 agosto (ore 18) allo stadio comunale ‘Giuseppe Morigi’ di Manzano e giovedì 8 (ore 11) al City Stadium di Ajdovščina. Tutti classe 2006, quindi di 18 anni, e sei 2007, tutti freschi del titolo di campioni d’Europa con l’Under 17. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).