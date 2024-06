Conte racconta tutto: «Nella storia rimangono le persone che vincono. Sacchi? Non lasciava niente al caso, trasmetteva questo». Le parole dell’allenatore

A VivoAzzurro Tv, Antonio Conte, nel tecnico del Napoli, ha parlato dell’ex allenatore del Milan Sacchi.

PAROLE – «Nella storia rimangono le persone che vincono. Alla fine però tutti nella vita abbiamo un percorso. Sono andato via dalla Juventus e ho incontrato la nazionale che mi ha dato grandi emozioni, poi sono andato in Inghilterra e ho vinto Premier League e FA cup. Diciamo che in tutte le situazioni ci possono essere dei rimpianti, ma quello che è arrivato dopo è stato bello ed entusiasmante».

SU SACCHI – «Trasmetteva la sua passione per il calcio, mi piaceva questa voglia di aggiornarsi e di essere davanti agli altri. Un grande lavoratore, non lasciava niente al caso. Sono tutte cose che ho cercato di fare mie. Una persona ossessionata, ma per me l’ossessione nel calcio è una cosa positiva».