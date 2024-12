Conte sulla lotta scudetto, frase emblematica: «Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire». Le ultimissime sul calcio italiano

Antonio Conte, nel post partite a SportMediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, ha fatto il punto sulla lotta scudetto. Di seguito riportata una sua frase emblematica sulla lotta scudetto che riguarda anche il Milan.

CONTE – «Noi dobbiamo lavorare e pensare soltanto a noi stessi, si dice che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Andiamo avanti per la nostra strada, lasciamo agli altri le considerazioni. Dobbiamo continuare a costruire, le scorciatoie nella vita non esistono».