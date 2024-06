Conte RISPONDE ad Ibrahimovic, che STOCCATA al Milan! «Magari questa cosa poteva dare fastidio»

Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione al Napoli, ha risposto così alle dichiarazioni di Ibrahimovic del Milan

«Al Milan hai un allenatore, non un manager. Su Conte non abbiamo discusso, non era quello che cercavamo». Così disse Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa sul perché il nome di Antonio Conte non era stato cercato dai rossoneri. È arrivata la risposta del nuovo allenatore del Napoli nel giorno della sua presentazione.

RISPOSTA AD IBRAHIMOVIC – «Rispetto tutti, io mi considero un manager. Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questa cosa poteva dare fastidio».

