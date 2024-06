Conferenza stampa Conte, l’ex obiettivo Milan si presenta: «Ecco perché ho scelto il Napoli, sui contatti con le altre squadre..»

Antonio Conte, accostato anche al Milan in passato, si è presentato oggi in conferenza stampa come neo allenatore del Napoli

COSA DARA’ – «Prometto serietà, una parola spesso sottovalutata. La serietà di dare tutto per il Napoli, nel trasmettere la mia cultura lavorativa e la mia mentalità e le mie idee calcistiche. L’obiettivo, al di là del primeggiare e scrivere la storia è quello di rendere orgogliosi i propri tifosi. I tifosi devono riconoscersi nella squadra. Dobbiamo renderli orgogliosi, nell’impegno profuso e del calcio giocato. C’è la vittoria e la sconfitta, ma dovremo sempre sudare la maglia. Questo posso prometterlo: daremo il massimo e anche di più».

SCELTA NAPOLI E CONTATTI CON ALTRE SOCIETÁ – «Ho scelto Napoli per il progetto, ho firmato per tre anni. Con il presidente vogliamo far diventare Napoli il prima possibile un’alternativa possibile alle solite note. Il Napoli ha fatto le coppe per 14 anni, significa che la gestione è stata giusta, si è vinto uno scudetto, oggi c’è da ricominciare e ricostruire. Chi ha tempo non aspetti tempo e cercheremo di prenderci subito questa responsabilità. Questo progetto mi ha dato entusiasmo e mi ha fatto sentire qualcosa in pancia. Dall’estero mi era arrivata qualche proposta interessante, ma col presidente ci era eravamo promessi di fare qualcosa e abbiamo trovato la giusta quadra».

MESSAGGIO A DI LORENZO E KVARA – «Le stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro col presidente, prima di parlare di altri aspetti economici e contrattuali, ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade fuori da Napoli. Su questo sono stato molto categorico e molto chiaro. Se parliamo di ricostruzione e parliamo di dar via i giocatori è tutto un contro senso. Ho trovato la condivisione al 200% da parte del presidente e del club. Ho parlato con tutti i ragazzi, li ho chiamati tutti per far conoscere le nostre ideee e orientamenti. Ho sentito anche loro cosa avevano da dirmi. Però alla fine poi se ci sono dei problemi li risolvono, perché la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti. Visto che c’è chi parla di confusione a Napoli. Qui non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo»

