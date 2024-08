Conferenza stampa Zaccagni post Lazio Milan: «L’Olimpico una spinta in più, sento la RESPONSABILITA’ da leader»

Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza stampa nel post di Lazio Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante biancoceleste

Le parole in conferenza stampa di Mattia Zaccagni nel post di Lazio Milan. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero:

ANNO DI TRANSIZIONE – «No, dobbiamo pensare a dare il massimo e classificarci nel miglior posto possibile. Sono arrivati giocatori molto giovani che arrivavano da società inferiori alla Lazio, bisogna fargli capire subito dove sono per farli crescere e farli diventare giocatori importanti».

NUNO TAVARES – «Nuno è un grande giocatore, ha grande potenzialità anche se è ancora giovane. L’ho visto fin dai primi allenamenti, è rientrato da un infortunio ma ha fatto una grandissima gara. Questi strappi che ha nel calcio moderno ti fanno vincere le partite, ha fatto due assist importanti».

SPINTA DELLO STADIO – «Giocare davanti al proprio pubblico ti dà sempre qualcosa in più, chiaro che questa non può essere una scusa per le gare in trasferta. Sono una spinta in più, poi la curva si fa sentire anche in trasferta dove sicuramente dovremo migliorare».

RESPONSABILITA’ DI ESSERE LEADER – «Sento la responsabilità, ci sono passato da dove sono passati i ragazzi nuovi. So cosa pensano dopo una partita dove non girano le gambe, noi esperti siamo qui per farli crescere, questi ragazzi hanno tante qualità e dobbiamo fargliele tirare fuori».