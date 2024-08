Conferenza stampa Tomori post Milan Torino: «Bicchiere mezzo pieno, ora serve questo»

Tomori ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Torino. Ecco cosa ha detto l’allenatore

COSA SERVE «Stiamo lavorando per essere una squadra che viaggia insieme quando difende e attacca. Stasera volevamo vincere, ma ci sono anche cose positive che possiamo portarci a casa»

BICCHIERE MEZZO PIENO «Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono ottimista. Dobbiamo migliorare tante cose, non siamo perfetti. Dobbiamo lavorare. Io da difensore non voglio prendere gol, così come tutta la squadra ma abbiamo dimostrato di non voler perdere»