Conferenza stampa Thiago Motta: «Rispettiamo il Milan ma vogliamo stare in zona Champions. Sui due precedenti stagionali dico questo»

Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico della Juve ha presentato la sfida di domani alle 18 contro il Milan allo Stadium

Nel giorno di vigilia, venerdì 17 gennaio, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alle 13.30 per presentare il match col Milan davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

MILAN SENZA MORATA – «Stiamo parlando di giocatori di livello. Affronteremo il miglior Milan diverso. Noi dovremo essere pronti a fare la nostra partita al massimo per poter avere la vittoria».

I DUE JUVE MILAN PRECEDENTI – «C’è qualcosa di positivo quando mi fa la domanda? La partita d’andata col Milan è stata giocata in un modo per com’erano le situazioni nostre, per come siamo arrivati a quella partita. Dei pareggi ho già parlato tantissime volte, noi siamo i primi che non siamo contenti. Non basta quello che abbiamo visto in campo. Vedo un miglioramento nella squadra, una crescita della squadra. Ribadisco che non siamo contenti né coi risultati che sono i pareggi e né della classifica. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. Dobbiamo abbiamo una grande partita, vogliamo arrivarci bene. Tante cose positive sono state fatte fino ad oggi, altre meno positive perché siamo i primi che vogliamo un altro tipo di risultato».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un’opportunità importante giocando in casa. Rispettiamo il Milan, cercando sempre la vittoria. Dopo la partita di domani non è ancora finito il campionato. Noi vogliamo essere al massimo domani in campo, concentrati per fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA