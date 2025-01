Conferenza stampa Thiago Motta: «Con pochissime cose il Milan è stato capace di farci 2 gol, è la prima volta che ci facciamo rimontare»

Conferenza stampa Thiago Motta: le dichiarazioni del tecnico della Juve dopo la sconfitta in rimonta col Milan per 1-2 in Supercoppa Italiana

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per commentare la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juve e Milan terminata con la sconfitta in rimonta per 1-2.

SENSAZIONI POST SCONFITTA – «Visto quello che abbiamo fatto per 70/75 minuti non possiamo essere contenti, perché abbiamo giocato bene nel primo tempo. A inizio partita è normale che le due squadre si rispettino, abbiamo preso il controllo e poi abbiamo giocato bene. La ripresa è stata dalla nostra parte, ma non abbiamo chiuso la partita. Dall’altra parte poche cose, ma la nostra reazione all’episodio non è stata giusta per vincere e qualificarci per la finale».

CAMBI FATTI – «Li rifarei, prendi le decisioni in funzione di come vedi la squadra. Ci sono volte in cui va bene e vinci, altre in cui va male e sta a voi dare giudizi».

CONCEICAO – «Ha avuto un piccolo fastidio alla gamba destra».

SERVE UN ATTACCANTE – «Oggi non parlo di mercato, ma di quello che vogliamo fare. Io voglio migliorare la squadra che ho oggi e anche me stesso. Bisogna farlo tutti i giorni e serve a tutti, solo così possiamo arrivare lì dove vogliamo. Oggi c’è solo questo modo, ogni giorno dobbiamo volere qualcosa in più e anche competere meglio. Dipende da noi, poi il mercato adesso si apre. Vedremo le cose su cui si può migliorare, però io mi concentro su quello che ho oggi. Sono attento lì. Sono convinto che possiamo migliorare per poter competere con un avversario 90 minuti come oggi, non per 75».

PROBLEMA NON ESPRIMERSI 90 MINUTI – «Beh, è la prima volta che ci facciamo rimontare. Però anche contro la Fiorentina avremmo potuto vincere alla fine e non l’abbiamo fatto. Oggi non siamo stati capaci di reagire nel modo giusto per poter competere fino alla fine. Con pochissime cose il Milan è stato capace di fare due gol».

IN COSA DEVE MIGLIORARE LUI – «In tutti gli aspetti, tutti i giorni. Solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare».

COSA C’E’ DI POSITIVO OGGI – «Dopo una sconfitta è difficile, ma sicuramente ci sono delle cose. Analizzeremo la partita, come sempre. Il primo tempo è stato giocato bene, la ripresa è iniziata bene: chiudere la partita col secondo gol sarebbe stato importantissimo. Sono cose positive che vedo oggi che dobbiamo continuare a fare e altre da migliorare già dalla prossima partita. Abbiamo il derby, il Torino ci sta aspettando con grande voglia di competere e noi dobbiamo essere pronti a competere al massimo con una grande squadra».