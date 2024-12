Conferenza stampa Leao: le parole dell’esterno dopo Milan Genoa

Conferenza stampa Leao: il portoghese ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Genoa a San Siro: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Genoa, Rafael Leao, esterno dei rossoneri, ha dichiarato:

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Ci ha fatto male. Oggi ci è mancato il gol, abbiamo creato tanto. Quando non vinci al Milan, è così. Abbiamo messo in difficoltà il Genoa, ma ci è mancato il gol. Certe vittorie cambiano tutto in classifica».

ESSERE LEADER – «Io ho vinto lo Scudetto qui, cerco sempre di aiutare quello giovane. Oggi ci ho provato con Jimenez e Liberali. Quando sono arrivato qua, i più grandi mi hanno aiutato. Ora cerco di farlo io. E questo mi aiuta a crescere come giocatore e come uomo».

IMMOBILE A FINE PARTITA – «Frustrazione. Perché non abbiamo vinto. Abbiamo fatto di tutto per vincere, anche chi è entrato. Ma non è già più tempo di pensare a oggi. Da domani pensiamo alla prossima partita».