Conferenza stampa Ibrahimovic: a Milanello PRESENTI anche Moncada, Furlani e D’Ottavio

Conferenza stampa Ibrahimovic: a Milanello presenti anche Moncada, D’Ottavio e l’AD Giorgio Furlani: tutti i dettagli

Sta per iniziare la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic da Milanello per presentare la nuova stagione del Milan e i piani per il futuro del club rossonero tra campo e mercato.

Nel centro sportivo rossonero sono presenti anche Geoffrey Moncada, il DS D’Ottavio e Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del club rossonero. La giornata sarà importante per capire il momento rossonero e quali saranno le scelte per il Diavolo.