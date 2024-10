MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando parlerà il tecnico alla vigilia del match contro il Napoli

MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando il tecnico alla vigilia di Milan-Napoli. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, cinque giorni fa, ha battuto il Brugge in casa per 3-1 nel match di Champions League. Nel weekend, però, i rossoneri non sono scesi in campo causa rinvio del match contro il Bologna. Domani, comunque, è già tempo di conferenza stampa: martedì a San Siro arriverà il Napoli.

Come appreso dalla nostra redazione alle 14.30 Fonseca parlerà in conferenza stampa e presenterà questa delicatissima sfida del nostro campionato.