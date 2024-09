Conferenza stampa Fonseca: ecco CHI parla insieme al tecnico

MN24 – Conferenza stampa Fonseca: ecco CHI parla domani insieme al tecnico alla vigilia del Liverpool. I dettagli

Domani sarà già giorno di vigilia per il Milan che, dopo aver battuto il Venezia per 4-0 trovando la prima vittoria in questa Serie A, martedì sera affronterà il Liverpool nella prima partita di Champions League.

In conferenza stampa, oltre a Fonseca, ci sarà anche Morata. Lo spagnolo, rientrato dall’infortunio proprio col Venezia, presenterà il big match domani insieme al tecnico. La redazione di Milannews24 seguirà le loro parole in diretta.