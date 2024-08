Conferenza stampa Bellanova post Milan Torino: le parole

Raul Bellanova ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Torino. Ecco cosa ha detto il difensore

DELUSIONE – Un po di delusione c’è in ognuno di noi. In queste partite un minimo errore può condannarti. Ce la siamo giocati a viso aperto con il Milan, c’è anche una parte positiva

VANOLI E SUE CARATTERISTICHE – Il mister ha capito subito la qualità della squadra. Questa sera sapevo di dover aiutare soprattutto in fase difensiva. Mi piace essere più offensiva ma devo imparare anche a curare l’aspetto difensivo

CONVOCAZIONE ITALIA Importante vestire la maglia azzurra. E’ un obiettivo ma dipende da quello che faccio nel club, quindi prima penso a fare bene

THEO – Theo oggi è il terzino sinistro più forte del mondo. Giocarci contro è molto stimolante. Poi dispiacere non ti fa quando vedi che dalla tua parte non c’è perché non gioca (ride, ndr)… Poi il Milan è pieno di campioni, quindi bisogna sempre dare il 100%.

PAURA DI PERDERE Sul 2-2 è entrata la paura di subire il 3-2. Ci siamo persi. Hai fatto un’analisi giusta abbiamo sprecato un contropiede sul 2-0. Poi è normale che quando poi ti chiudi in trincea rischi di subire gol.

RITORNO AL MILAN Oggi penso a fare bene al Torino, poi se un giorno ci sarà la possibilità di cambiare maglia poi ci penserò e valuterò