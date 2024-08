Condò SODDISFATTO dal mercato Milan: «La campagna acquisti 2023 non è contestabile, vi spiego il MOTIVO». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha parlato sulle pagine de La Repubblica del mercato Milan. Di seguito il pensiero del giornalista:

PAROLE – «La campagna acquisti 2023, più volte giudicata in modo tranchant, a un anno di distanza non è contestabile: Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders si sono imposti, Chukwueze sta prendendo velocità ora, soltanto Okafor e in parte Musah permangono tra coloro che sono sospesi»