Condò stronca il Milan: «Non si può considerare una grande squadra per questo motivo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il giornalista Paolo Condò si è soffermato sul momento attuale del Milan collegato a Sky Sport. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

PAROLE – « Il Milan non è una grande squadra perché la grande squadra è quella che riesce a non fare differenze tra le varie competizioni, giocando alla grande contro tutte. C’è necessità di mercato, soprattutto in difesa: l’acquisto di Fofana non è bastato, ci sono deficienze individuali lì dietro».