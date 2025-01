Condò non è convinto a pieno dal Milan: «Questa non è una cosa fatta da grande squadra». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Paolo Condò al Corriere della Sera, ha scritto queste parole sul Milan, nello specifico sulla partita vinta contro il Como.

«Non è un passo da grande squadra, non funzionano così i grandi giocatori, la dimensione che il Milan – anche per il livello dei loro ingaggi – si aspetta dai due. Però basta a uscire tutti interi da una gara-trappola come questa di Como, dove Fabregas sta conducendo sotto traccia un esperimento di calcio interessante per la qualità di alcuni ragazzi e i richiami tattici dei mostri sacri dai quali ha appreso, Wenger e Guardiola».