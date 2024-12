Le dichiarazioni del giornalista Paolo Condò sul Milan e su Leao: «Meno gli si chiede e più aiuterà la squadra. Vi spiego»

Ecco le dichiarazioni del giornalista Paolo Condò negli studi di Sky Sport riguardo il presente che si vive in casa Milan e la situazione di Rafa Leao..

PAROLE – «Su Leao si è detto tutto il bene possibile per anni e tutto il male possibile all’inizio di questa stagione, dove non mi sembrava che andasse né avanti e né indietro. In queste ultime partite ha cambiato rendimento è migliorato. Mi sono convinto che meno il Milan chiede a Leao e più otterrà. Nel senso che i discorsi che abbiamo fatto per anni sulla sua leadership erano discorsi basati sul nulla, non è un uomo da leadership ma un uomo da numeri e colpi. Quando riesce a giocare con una disposizione d’animo leggera e tira fuori i suoi colpi sono colpi che sono soltanto alla sua portata nella rosa del Milan. Più lo responsabilizzi e meno ottieni da Leao, e viceversa. Quindi non gli chiedo più niente, tutto quello che viene è ben accetto».