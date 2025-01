Conferenza stampa Conceicao: «Importante la vittoria, senza dubbio. Fofana è forte. Attaccante? Sono stanco…»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese ha analizzato l’importante vittoria ottenuta in Champions League col Girona

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Girona, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Buone cose: importante la vittoria, senza dubbio. Ringrazio i tifosi che sono stati con la squadra, lo sono sempre; oggi hanno dato questo supporto che ne avevamo bisogno. In alcuni momenti della partita potevamo fare molto di più. La compattezza della squadra è veramente importante: ci stiamo lavorando tanto. Dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi stanno accettando questo tipo di lavoro. Non abbiamo molto tempo, ma dobbiamo migliorare e lo sapevamo già. Complimenti ai ragazzi, vincere una partita in Champions non è semplice. C’è ancora una partita da fare: bisogna andare a Zagabria e vincere.