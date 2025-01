Conferenza stampa Conceicao: «Sentimenti? Ho sempre grande rispetto. In mezzo alle difficoltà spesso...»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Le parole

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

SENTIMENTI – «Io ho grande rispetto per tutte le squadre con cui ho giocato ma il sentimento è uguale verso tutte le squadre che incontriamo. Il sentimento è verso i miei giocatori, devo preparare bene le cose per permettere ai miei di vincere domani. La base deve essere l’ambizione e la fame di vincere. Servono due partite per vincere un titolo, abbiamo fatto un mezzo passo e manca l’altro. Siamo fiduciosi anche se ci sono difficoltà ma in mezzo alle difficoltà spesso arrivano belle cose».