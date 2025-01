Conceicao a Prime Video: «Classifica bella ma manca una partita». Poi glissa sul mercato

Conceicao, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria della sua squadra contro il Girona in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto a Prime Video dopo Milan-Girona, il tecnico rossonero Conceicao ha dichiarato:

PAROLE – «Niente sto vedendo la classifica e devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro ma non è ancora finita, manca una partita. Siamo in un periodo di evoluzione e dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono delle cose che vanno bene e tante altre cose che non vanno così bene. Ma la cosa più importante è il risultato: abbiamo creato soprattutto nel primo tempo per fare più gol e anche loro ne hanno avute. Nel secondo tempo è uscita la paura di prendere un gol che la voglia di fare il secondo: ma è normale in questo momento. I ragazzi a livello di spirito ha dato tanto. Rafael ha fatto il gol, gli sto chiedendo altre cose non solo con la palla: lui accetta, sta lavorando e dà l’esempio. Una squadra nei diversi momenti del gioco deve pensare nello stesso modo. Un centravanti dopo Walker? Se tu tornassi quindici anni indietro (a Luca Toni ridendo. Messaggio di Nesta? È un grandissimo».