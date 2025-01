Conceicao a Milan Tv: «Vittoria che ci deve far capire quanto sia bello vincere». Poi svela il retroscena sul sigaro

Conceicao, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri, Sergio Conceicao ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo tutti contenti per il lavoro duro che abbiamo fatto. C’erano pochi giorni per prepararci, ma le cose sono andate bene perchè i ragazzi sono stati umili e hanno giocato con la mentalità giusta. Questo è solo l’inizio, dobbiamo continuare su questa strada. Da domani però pensiamo subito al Cagliari. E’ un successo che dà fiducia a tutto il gruppo e all’ambiente. Lasceremo tutto in campo in ogni partita. l merito è di tutti, ho trovato gente che vuole vincere e che lavora bene. Dobbiamo continuare così. Il sapore della vittoria ci deve dare ancora più voglia di vincere, niente relax. Sono molto soddisfatto. All’intervallo abbiamo cambiato un paio di cose. Abbiamo preso due botte a fine primo tempo e all’inizio del secondo, ma la squadra ha dimostrando un grande carattere. Sigaro? E’ il 13° titolo da allenatore. Avevo grande voglia di tornare a vincere in un paese come l’Italia in cui sono stato molto bene da giocatore. Lo merita questo club».