Conceicao a Milan TV: «Loro non erano mai arrivati in porta. Calabria? E’ successo nello spogliatoio»

Nel post partita di Milan–Parma, ventiduesima giornata di Serie A, Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

SU CALABRIA – «Ho un obiettivo chiaro: dare più vittorie possibili a questo club storico. Alla fine esce una parola di troppo ma siamo una famiglia. Anche con i miei figli a volte sono così, a volte non sono tanto simpatico. Se ne parla nello spogliatoio ed è finita, perché dobbiamo creare un gruppo e lo stiamo facendo»

SULA GARA – «Loro non erano mai arrivati in porta e fanno gol perché Theo scivola. Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione. Io sono veramente per il lavoro giorno dopo giorno che ci dà fiducia»