Conceicao Milan, che rinuncia per il tecnico portoghese: svelato un retroscena di mercato

Conceicao Milan, è accaduto lo scorso dicembre. Che rinuncia del tecnico portoghese, lo ha fatto per i rossoneri

Sergio Conceicao ha avuto la miglior partenza possibile alla guida del Milan. Battute Juventus ed Inter, con la Supercoppa Italiana alzata al cielo. Un amore a prima vista potremmo dire e che è accompagnato da qualche bel retroscena.

Stando a quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo X, a dicembre il tecnico portoghese è stato vicino a firmare per la Nazionale belga. Avrebbe guadagnato il doppio rispetto a quanto percepisce ora dal club rossonero, ma non era convinto al 100% del progetto. Quando è arrivato il Milan non ci ha pensato un attimo.