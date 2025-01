Conceicao Milan, retroscena da Milanello: ecco tutte le regole imposte dal tecnico! Aneddoto da non credere

Condividi via email

Conceicao Milan, clamoroso retroscena da Milanello: ecco tutte le regole imposte al gruppo rossonero dal nuovo allenatore

Come riportato dal Corriere della Sera, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha stilato un catalogo ferreo da seguire a Milanello.

Il tecnico ha imposto al gruppo rossonero una serie di regole su orari, alimentazione e condotta in campo e fuori. Ecco alcuni esempi: limitazioni all’uso dello smartphone, ogni mattina prova del peso, vietato scendere in ciabatte a pranzo o alle riunioni. Nessuno dei giocatori ha fiatato, nemmeno quando il portoghese ha annunciato che si tornerà in ritiro a Milanello anche il giorno prima della partita.