Conceicao Milan, clamoroso retroscena! Contatti vivi da giorni, poteva arrivare già dopo quella partita

Conceicao Milan, spunta il clamoroso retroscena sul tecnico portoghese! Poteva sostituire Paulo Fonseca già dopo il Verona

Interessante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sull’arrivo di Sergio Conceicao al Milan.

Mendes e Conceiçao hanno parlato con il Milan già nelle scorse settimane e qui sta a ognuno decidere se sia stata una sana precauzione o una mancanza di riguardo verso Paulo Fonseca. L’accordo sul contratto è stato trovato tempo fa, Conceiçao sarebbe stato pronto anche nei giorni di Verona-Milan e i documenti sono stati scambiati già la scorsa settimana. Insomma,

era tutto pronto per il cambio, rinviabile in caso di vittoria convincente contro la Roma. Domenica sera tutto si è compiuto: le voci uscite prima in Portogallo e poi in Italia, una partita con un allenatore sfiduciato, la scelta di cambiare dopo il 90’. Quando c’è stata l’ultima stretta di mano a distanza, era mezzanotte, mezzanotte e mezza.