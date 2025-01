Conceicao Milan, il tecnico suona la carica: «Questa squadra non vale l’ottavo posto, ora dobbiamo fare questo». Le sue parole

Conceicao ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole sulla finale vinta di Supercoppa Italiana dal suo Milan: la frase sugli obiettivi



LA PARTITA E GLI OBIETTIVI – «Sono davvero contento per i giocatori. L’ambiente non era al meglio: abbiamo curato in questi pochi giorni dettagli molto importanti. Abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello, grandi meriti vanno dati ai giocatori. Il lavoro, comunque, non è finito: ci aspettano molti mesi davanti. Il Milan dev’essere in zona Champions, non all’ottavo posto!».