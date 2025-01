Conceicao Milan, Parolo lancia la provocazione: «E se riuscisse a trasformare lui in un top player?»

Conceicao Milan, Marco Parolo, ex calciatore ed opinionista, lancia la provocazione su Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN durante il podcast “Step on Football”, Marco Parolo ha parlato così dell’impatto di Conceicao al Milan. Svolta anche per Leao?

PAROLE – «Andiamo a vedere il terzo gol del Milan. Leao fa un movimento che non aveva mai fatto con tutti gli allenatori che glielo chiedevano. A parte fare male sulla fascia sinistra lui legge lo spazio e attacca la profondità. Conceiçao l’ha detto, a fine primo tempo con la Juve nessuno attaccava la profondità: “Ho chiesto questo perché per me la profondità è importante”. Leao lo fa e trova il gol del 3-2. Chissà che Conceiçao sia l’uomo giusto per sbloccare anche il talento totale di Leao».