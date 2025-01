Conceicao Milan, tecnico preoccupatissimo! La media punti non mente, serve un miracolo per... Ultimissime

Conceicao Milan, il tecnico è preoccupato per la media punti: senza un deciso cambio di rotta niente Champions League

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Pasotto, in casa Milan c’è grande preoccupazione per la media punti in campionato.

Il Milan ha una media punti di 1,55, che nelle ultime stagioni non consegnerebbe la Conference. Per il 4° posto non si può pensare a qualcosa di inferiore a 70 punti. Significherebbe un cambio di marcia efficace al punto da passare dagli attuali 1,55 punti a gara a 2,16.